МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Текущая ситуация на мировом рынке нефти и падение цен на нем вызвано непредсказуемостью перспектив развития глобальной экономики из-за торговых войн, поэтому важно действовать в интересах рынка, что продолжит делать Россия вместе с ОПЕК+, сообщило Минэнерго РФ.

"Сегодняшняя ситуация и падение цен на нефть вызваны возросшей неопределенностью на рынке из-за торговых войн и как следствие непредсказуемых перспектив мировой экономики. В такой ситуации крайне важно проявлять ответственность и давать рынку столько нефти, сколько необходимо", — говорится в сообщении Минэнерго.

"Россия добросовестно выполняет соглашение о кооперации (ОПЕК+ — ред.) с начала года, в некоторых месяцах даже перевыполняя его, и мы планируем вместе с партнерами продолжить действовать соответствующе, в интересах рынка", — добавило ведомство.

Министерство при этом отметило, что интересы покупателей и потребителей сегодня совпадают – это снижение волатильности и повышение прозрачности рынка, чтобы обеспечивать инвестиции, достаточные для воспроизводства ресурсной базы и удовлетворения растущих потребностей мира в энергоносителях.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, на первое полугодие 2019 года сокращение добычи было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. А в июле участники ОПЕК+ пролонгировали договоренности на тех же условиях до апреля 2020 года.

Однако сохраняющаяся напряженность в торговых отношениях между США и Китаем давит на рынок нефти, поскольку усиливает риск замедления роста мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть. На этом фоне 7 августа стоимость нефти марки Brent опускалась ниже 56 долларов за баррель впервые с января, а в настоящий момент торгуется у отметки в 58 долларов.