БРЮССЕЛЬ, 12 авг /ПРАЙМ/. Эскалация торговой войны между США и Китаем является в настоящее время более вероятным сценарием развития событий, нежели заключение договоренности о мире, свидетельствует исследование экспертов Societe Generale CIB.

В центре внимания рынков остается торговый конфликт между США и Китаем, который резко обострился в первые дни августа, когда президент США Дональд Трамп заявил о намерении американской стороны с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов в год. ЦБ Китая 5 августа опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря, а в минувшую среду еще почти на 0,5%, приблизив курс нацвалюты к психологической отметке 7 юаней за доллар. Эта мера Китая привела к опасениям того, что страна может использовать валютный курс в качестве инструмента в торговой войне с США, хотя её власти заявляли, что не собираются этого делать.

"В июне мы все еще предсказывали, что перемирие без дальнейшей эскалации было наиболее вероятным путем, хотя даже тогда мы оценивали его вероятность лишь в 45%. Этот сценарий теперь стал историей, поскольку эскалация произошла", — отмечается в материале. Societe Generale предлагает три основных сценария развития событий.

Первый — торговая война с дальнейшей эскалацией, с сохранением всех нынешних двусторонних пошлин и повышением тарифов по 300 миллиардам долларов китайского импорта в США до 25% (возможно, поэтапным), на что Китай ответит в похожей манере. При данном сценарии Китай будет сохранять бойкот на сельхозпродукцию США и, возможно, введёт дополнительные ограничения на экспорт некоторых товаров. Эксперты теперь оценивают вероятность этого сценария в 45%.

"Чего мы не ожидаем, так это китайской политики агрессивной девальвации обменного курса или ускоренных продаж казначейских обязательств США", — отмечается в материале. Эксперты не ждут и вмешательства казначейства США на валютном рынке для ослабления доллара. Сценарий с вероятностью 35% — это сохранение пошлин в 10% на китайский экспорт в 300 миллиардов долларов, и отсутствие доппошлин или нетарифных ограничений со стороны Китая.

Вероятность появления мирной договоренности в течение нескольких месяцев в торговой войне между США и Китаем оценивается ими лишь в 20%. Речь идёт о такой договоренности, которая бы позволила снять пошлины, нарастить закупки в Китай сельскохозяйственной и промпродукции из США, ослабить ограничения США в отношении китайских технологических компаний.