МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в июле в годовом выражении, по окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 1,7%, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении инфляция составила 0,5%.

Показатели совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

Инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в июле в годовом выражении составила 1,1%, в месячном — 0,4%. Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.