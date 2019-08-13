МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Минфин России предложит инвесторам новый выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) с переменным купоном с погашением в июле 2022 года объемом 100 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Выпуск ОФЗ 24020, предусматривающий новый подход к расчету купонного дохода, будет доступен на аукционах Минфина России с 21 августа 2019 года.

Для ОФЗ 24020 купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий, а не истекший, как для прежних выпусков ОФЗ-ПК, купонный период с небольшим техническим временным лагом в семь календарных дней, обусловленным особенностями процесса выплат купонных доходов, расчета и опубликования ставки RUONIA.

Данный подход соответствует лучшим мировым практикам и позволит избежать использования для расчета купонного дохода значений ставок RUONIA со значительной задержкой, считают в Минфине.

Конкретные даты аукционов, на которых ОФЗ 24020 будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.