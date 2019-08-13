МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в июле выросли на 1,8% в годовом выражении, в месячном — на 0,3%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что инфляция в годовом выражении составила в июле 1,7%, в месячном исчислении показатель совпал с прогнозом аналитиков.

В июне 2019 года потребительские цены в стране выросли на 1,6% в годовом выражении, в месячном — на 0,1%.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в июле в месячном исчислении составила 0,3%, в годовом — 2,2%. Аналитики ожидали, что показатели составили 0,2% и 2,1% соответственно.

Цены на продовольствие в США в июле в месячном выражении не изменились, на энергоносители — выросли на 1,3%. В годовом выражении продукты питания подорожали на 1,8%, а энергоносители — подешевели на 2%.