БРЮССЕЛЬ, 13 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия начала расследование о демпинге при импорте горячекатаных листов из нержавеющей стали из Китая, Индонезии, а также с острова Тайвань, говорится в сообщении ЕК.

"Европейская комиссия начала антидемпинговое расследование в отношении импорта горячекатаных листов и рулонов из нержавеющей стали из Китая, Индонезии и с Тайваня", — говорится в сообщении.

Расследование началось после жалобы, поданной Европейской ассоциацией стали EUROFER, на основании того, что импорт из этих двух стран, а также с территории острова осуществляется по демпинговым ценам и, следовательно, наносит ущерб европейским производителям, сообщает ЕК.

Еврокомиссии теперь отводится восемь месяцев, чтобы прояснить ситуацию и принять решение о введении предварительных мер реагирования. Такой мерой может быть повышение пошлин на импорт соответствующий продукции.

ЕК к настоящему времени уже ввела защитные меры в отношении 52 стальных изделий и проводит расследование в отношении еще семи.