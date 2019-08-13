ВАШИНГТОН, 13 авг — ПРАЙМ. Соединенные Штаты откладывают до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, говорится в сообщении торгпреда США на его официальном сайте.

"В рамках процесса публичных комментариев и слушаний торгпредства было решено, что пошлины должны быть отложены до 15 декабря по определенным статьям. Продукция этой группы включает, например, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеоигровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы и некоторые предметы обуви и одежды", — говорится в заявлении.

Торгпред не уточнил объем продукции, которая выводится из-под действия пошлин.

Сообщается, что главы делегаций США и КНР на торговых переговорах провели телефонный разговор, в ходе которого китайская сторона сделала представление американкой из-за новых пошлин.

С китайской стороны переговоры вёл вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, с американской — министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

"Китайская сторона сделала решительное представление в связи с решением США ввести с 1 сентября пошлины на ввоз китайских товаров", — говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что 10-процентные пошлины вводятся на товары общей стоимость 300 миллиардов долларов с 1 сентября.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле прошел в Шанхае 30-31 июля. Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн отметил, что переговоры были эффективными и что переговорщики Китая и США намерены поддерживать тесные контакты в августе по вопросу организации следующего раунда торговых переговоров, запланированного на сентябрь в США. Трамп также отметил конструктивность переговоров.

Тем не менее, после известия о введении пошлин, Народный банк (ЦБ) Китая с 5 августа начал опускать курс юаня к доллару, и курс китайской валюты вплотную приблизился к психологической отметке в 7 юаней за доллар. США включили Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявили, что будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного КНР.

ЦБ Китая назвал решение США необдуманным шагом и предупредил, что это приведет к потрясениям на международных финансовых рынках и станет препятствием для восстановления мировой экономики. Центробанк Китая подчеркнул, что не собирается использовать курс юаня в качестве инструмента реагирования на торговый конфликт с США.