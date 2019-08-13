ВАШИНГТОН, 13 авг — ПРАЙМ. США добавили в санкционные списки Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ), поскольку он является филиалом находящегося под санкциями концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), говорится в документе, опубликованном в предварительном режиме на сайте Федерального реестра США.

"Добавить в список российскую организацию акционерное общество "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт" (КНИРТИ), потому что КНИРТИ является филиалом, в котором контрольный пакет принадлежит находящейся под санкциями российской организации АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), и является объектом существующих ограничений, введенных министерством финансов", — говорится в документе, выпущенном министерством торговли.

Институт, по мнению американских властей, действует "вразрез с национальной безопасностью или интересами внешней политики" США.

Официально публикация документа состоится 14 августа, тогда же он вступит в силу.