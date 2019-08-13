БУЭНОС-АЙРЕС, 13 авг — ПРАЙМ. Крупнейший аргентинский государственный банк Banco Nacion ухудшил почти на 11% обменный курс национальной валюты – доллар теперь стоит 61 песо, свидетельствуют данные учреждения.

Вслед за ним стали дороже продавать доллары и другие банки – в среднем не ниже 60 песо за доллар (Banco Ciudad, BBVA Frances, Galicia, ICBC).

Есть ряд региональных банков, в которых доллар уже стоит 62-64 песо (Banco Entre Rios, Banco Santa Fe, Banco de la Pampa).

В понедельник утром национальная валюта резко ослабла на новостях о поражении на президентских праймериз команды действующего главы государства Маурисио Макри. Если с 9 по 11 августа доллар стоил 46-47 песо, то в начале дня 12 августа банки и обменники продавали доллары по 50 песо, а затем и по 60-64. Примерно в середине дня песо постепенно начал отыгрывать позиции и к концу дня средний обменный курс в крупнейших банках страны составлял уже 55-57 песо.

Такое падение национальной валюты было самым резким и глубоким за десять лет. Самое серьезное ослабление песо до сих пор наблюдалось в августе 2018 года, но тогда он упал с 31 до 39 песо за доллар за несколько дней, а не часов.

Во время праймериз 11 августа аргентинцы выбирали кандидатов, которые представят ту или иную партию на выборах президента, но по сути это был срез общественного мнения, позволяющий понять, кто из претендентов может победить в октябре. По итогам обработки 98,67% голосов оппозиционный альянс Альберто Фернандеса "Фронт для всех" (Frente de todos) набирает 47,65%, коалиция действующего президента "Вместе за перемены" (Juntos por el cambio) 32,08%.

На фоне итогов праймериз ведущий индекс аргентинской биржи Merval в понедельник снизился на рекордные 37,93% — до 27529,38 пункта. Однако во вторник он перешел к росту после обвала в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Утром во вторник он растет на 9,50% — до 30145,79 пункта.