ВАШИНГТОН, 13 авг — Dow Jones. Ипотечный долг в США во 2-м квартале достиг рекордного уровня, превысив максимум, достигнутый в 2008 году, когда разразился финансовый кризис.

Ипотечный долг во 2-м квартале вырос на 162 млрд долларов и составил 9,406 трлн долларов против 9,294 трлн долларов в 3-м квартале 2008 года. Об этом во вторник сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

Ипотечные кредиты являются крупнейшим компонентом внутреннего долга в США. Ипотечное кредитование, которое включает рефинансирование, во 2-м квартале выросло на 130 млрд долларов и составило 474 млрд долларов. Это номинальные данные, а это значит, что они приводятся без учета коррекции на инфляцию.

Общий долг домохозяйств растет с середины 2013 года. Он вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 13,86 трлн долларов, продемонстрировав рост 20-й квартал подряд.

Тем не менее, ситуация с долгом домохозяйств в 2019 году значительно отличается от ситуации, наблюдавшейся 11 лет назад, так как сегодня правила кредитования стали намного жестче, а случаи задержки платежей сократились.

"Хотя номинально ипотечный долг в настоящее время немного превышает предыдущий максимум, достигнутый в 3-м квартале 2008 года, случаи неплатежей по долгу сокращаются, а кредитная история заемщиком в среднем продолжает улучшаться", — говорит Уилберт ван дер Клааув, старший вице-президент ФРС-Нью-Йорк.

Во 2-м квартале наблюдалось резкое падение ставки по 30-летним ипотечным кредитам, которое побудило заемщиков обращаться за ипотечными кредитами или рефинансировать свой долг.

Однако рынок жилья страдает от низкого предложения и высоких цен. Цены на дома в сентябре 2016 года достигли нового номинального максимума, и с тех пор они продолжили свой рост.

Одним из факторов роста ипотечного долга во 2-м квартале, возможно, было то, что владельцы домов обращались к залогу домашнего имущества, чтобы рефинансировать ипотеку.

Ипотечные кредиты остаются крупнейшей формой заимствования домохозяйств, но они составляют меньшую долю от общего долга с конца 2000-х годов, так как потребители стали больше брать кредитов на автомобили и обучение.

Во 2-м квартале американцы продолжали больше брать займов на автомобили, и долг по кредитным картам также вырос, хотя студенческие займы немного снизились.

Непогашенная задолженность по студенческим кредитам во 2-м квартале составила 1,48 трлн долларов, что на 8 млрд долларов меньше, чем в 1-м квартале этого года. Во 2-м квартале долг по студенческим кредитам обычно падает или стагнирует.

— Автор Harriet Torry; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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