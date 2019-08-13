ВАШИНГТОН, 13 авг — ПРАЙМ. США и Великобритания обсуждают возможность выработки частичного торгового соглашения, которое может вступить в силу 1 ноября, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя американской администрации.

"США и Британия обсуждают частичное торговое соглашение, которое может вступить в силу 1 ноября", — сообщает агентство. По словам чиновника, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обсуждал с торгпредом Великобритании возможность подписания лидерами двух стран в ходе саммита G7 дорожной карты по торговому соглашению.

Отмечается, что этот вопрос Болтон также обсудил с британским министром финансов.

"Декларация по дорожной карте США и Великобритании могла бы стать сигналом возобновления сотрудничества и демонстрацией поддержки Великобритании, проходящей через период Brexit", — сообщил чиновник.