МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении госпошлины в размере 1,5 тысячи рублей за внесение сведений о юрлице в реестр ломбардов, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предусматривается, что за внесение сведений об организации в государственный реестр ломбардов уплачивается государственная пошлина в размере 1500 рублей", — говорится в пояснительной записке к документу.

В документе также отмечается, что размер этой госпошлины идентичен пошлине за внесение сведений в госреестр микрофинансовых организаций.

Законопроектом также предусматривается исключить взимание пошлины за выдачу дубликата свидетельства о внесении сведений о юрлице в госреестр МФО взамен утраченного или пришедшего в негодность.