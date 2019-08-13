ВАШИНГТОН, 13 авг /ПРАЙМ/. Белый дом подтвердил ранее высказанные оценки, что США станут нетто-экспортером энергоресурсов в 2020 году.

"К 2020 году Соединенные Штаты, как ожидается, будут экспортировать больше энергоносителей, чем импортируют, впервые с 1953 года", — говорится в заявлении Белого дома.

Заявление приурочено к выступлению президента Дональда Трампа на нефтехимическом комбинате в Пенсильвании, где он во вторник рассказывает о "энергетическом доминировании" США в мире.

Белый дом напомнил, что США уже являются крупнейшим производителем нефти: в 2018 году США побили почти 50-летний рекорд производства, добыв около 11 миллионов баррелей в сутки. С 2016 года экспорт угля вырос на 90%. США также являются крупнейшим производителем природного газа и наращивают экспорт сжиженного газа, в том числе в Европу, заметили в Белом доме.

По прогнозу управления энергетической информации минэнерго США (EIA) добыча нефти в стране в 2019 году составит 12,27 миллиона баррелей в сутки, в 2020 году — 13,26 миллиона баррелей в сутки. Добыча нефти в США в 2018 году составила в среднем 10,99 миллиона баррелей в сутки.