МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, во втором квартале 2019 года опустился на 0,1% по сравнению с первым кварталом с учетом сезонных корректировок, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

В годовом выражении ВВП Германии во втором квартале не изменился, с учетом сезонных корректировок — вырос на 0,4%.

Показатель в квартальном выражении совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. В годовом исчислении ожидалось снижение на 0,3%.