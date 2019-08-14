МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в июле в годовом выражении составила 2,1% после 2% в июне, в месячном выражении показатель оказался на нулевом уровне, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали годовую инфляцию в 1,9%, а в месячном выражении — дефляцию в 0,1%.