МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Рост ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, во втором квартале 2019 года составил 0,2% в квартальном выражении и 1,1% — в годовом, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и с предварительной оценкой.

В первом квартале 2019 года рост ВВП 19 стран еврозоны составлял 0,4% в квартальном выражении и 1,2% — в годовом.

Совокупный рост ВВП Евросоюза во втором квартале составил 0,2% в квартальном выражении и 1,3% — в годовом. В первом квартале рост ВВП региона составлял 0,5% к четвертому кварталу 2018 года и 1,6% — в годовом исчислении.