МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Новость о том, что Соединенные Штаты откладывают до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, прозвучала весьма неожиданно. Как оказалось, новые ограничения на 300 млрд долларов, о которых заявил президент Дональд Трамп, с 1 сентября не коснутся значительной группы товаров — сотовых телефонов, портативных компьютеров, видеоигровых консолей, некоторых игрушек, компьютерных мониторов, предметов обуви и одежды.

До этого состоялся телефонный разговор глав делегаций США и КНР на торговых переговорах, в ходе которого китайская сторона сделала представление американской из-за новых пошлин, сообщили в министерстве коммерции КНР. Никаких подробностей о разговоре больше не было.

Сам Трамп прокомментировал это в том духе, что его администрация решила отложить введение пошлин, чтобы не нанести ущерба американским покупателям перед Рождеством. "Только чтобы помочь разным группам людей", — подчеркнул Трамп, добавив, что Вашингтон больше не будет откладывать введение пошлин.

Рождественский шопинг в США традиционно является показателем покупательской активности американцев, его результаты влияют на рынки подчас не меньше, чем макростатистика. Однако, по мнению опрошенных "Прайм" экспертов, причина откладывания пошлин не только и не столько в нем.

ТРАМП ПЕРЕСТАРАЛСЯ

Похоже, что президент США Трамп несколько переоценил свои возможности в торговой войне с Китаем, рассуждает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Пошлины на китайский экспорт стали создавать инфляционное давление, что является препятствием для воздействия на ФРС с целью снижения ставки. Последние данные из США говорят о том, что рост потребительских цен в июле ускорился до 1,8%, а без учета наиболее волатильных товаров, как, например, бензин — до 2,2% с 2,1% в июне. Поэтому администрация США приняла решение исключить из списка товаров, на которые накладываются импортные пошлины, позиции массового потребления в период предрождественских продаж", — полагает он.

Кроме того, это может свидетельствовать о смягчении позиции Белого дома с целью инициации переговорного процесса, поскольку Китай традиционно самоизолируется при излишнем давлении, добавил эксперт.

По мнению аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, решение США перенести срок введения пошлин может быть вызван двумя причинами.

"Первая – стороны могли прийти к какому-то реальному прогрессу в переговорах. Возможно, китайцы пошли на некоторые уступки. Вторая – Трамп решил не накалять обстановку, опасаясь, что Китай продолжит девальвировать юань, таким образом, компенсировав выпадающие из-за пошлин доходы и делая свою продукцию еще более конкурентоспособной на мировом и в том числе американском рынке", — считает он.

Девальвация юаня опасна еще и тем, что вполне может спровоцировать локальный финансовый кризис в мире, который неизбежно привет к падению перегретого американского рынка акций. Этого Трампу совсем не нужно накануне выборов, поскольку более половины американцев так или иначе инвестируют в рынок акций и не совсем обрадуются падению своих капиталов, продолжил эксперт.

ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР

Так или иначе, почти 150 млрд долларов китайского экспорта все же будет обложено пошлинами, если, конечно, до начала сентября стороны не смогут совершить некий прорыв в переговорах.

Однако надежды на позитивный исход мало, так как США продолжают настаивать на ограничениях для китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, а в Пекине ставят главным условием возобновление полномасштабных переговоров о снятии данных ограничений. Ближайшие недели покажут степень готовности сторон к компромиссу, но обнадеживает хотя бы тот факт, что начались уже телефонные переговоры, говорит Кочетков.

До 15 декабря еще много времени, и к этой дате должно быть понятно, договорятся ли две крупнейшие мировые экономики решить торговый вопрос, или нет, согласен Антонов.

"При негативном сценарии пошлины будут введены, но, учитывая предвыборный фактор, мы склоняемся к тому, что торговое соглашение все-таки будет подписано", — указал он.

ОПТИМИЗМ БУДЕТ НЕДОЛГИМ

Реакция рынков на новость о смягчении пошлин была позитивной – индексы и валюты развивающихся стран, в том числе, рубль, росли, а защитные активы, прежде всего, золото, дешевели.

Однако, по мнению Антонова, мы наблюдаем лишь отскок на позитивной новости. До этого американский рынок акций нашел причину для коррекции – риски неподписания торгового соглашения — утащил за собой вниз все остальные фондовые площадки, и теперь произошла коррекция. Во многом рост был связан с закрытием "шортов".

Особых надежд на новое ралли новость о пошлинах пока не дает, уверены эксперты. Инвесторы уже знают переменчивый характер Трампа и не исключают новых "твитов", которые внезапно могут обвалить рынки. К тому же для сильного роста просто нет денег: американские инвесторы на 80-85% сидят в бумагах, которые продавать не особо хотят, полагает аналитик "Алор Брокер".

И главное – глобальные факторы, которые определяют повестку дня на мировых рынках. Разрушительное влияние торговой войны продолжается, напомнил Кочетков. В США уже второй квартал подряд отмечается снижение корпоративных прибылей. В Китае темпы роста промышленности замедлились до минимальных более чем за полтора десятилетия. Также ухудшаются показатели в Европе и многих других экономических регионах.

Неприятие риска давит на развивающиеся рынки, заставляя капитал бежать в защитные инструменты. Соответственно, даже "плохое" перемирие в торговой войне пока не способно сломать сложившийся негативный тренд, поскольку для исправления ситуации требуется реальное достижение договоренностей, а не намерения, которые уже многократно нарушались, заключил он.