МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Существование Всемирной торговой организации в случае выхода из нее США будет под большим вопросом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страна может покинуть ВТО, "если это потребуется". По его словам, правила ВТО лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения.

"Безусловно, существование, скажем так, системообразующей экономической организации всемирной после выхода крупнейшей экономики земного шара из нее будет под большим вопросом, это очевидно… В любом случае, это внутреннее дело США", — сказал Песков.

Он также напомнил, что Россия является членом ВТО "со всеми вытекающими последствиями".