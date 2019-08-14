МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 20 миллиардов рублей при спросе 47,011 миллиарда рублей, говорится в сообщении Московской биржи.

Цена отсечения составила 100,41% к номиналу, доходность по цене отсечения — 7,19% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,4624% к номиналу, средневзвешенная доходность — 7,18% годовых.

На предыдущем аукционе, состоявшемся 7 августа, Минфин разместил ОФЗ серии 26227 с погашением в июле 2024 года на 20 миллиардов рублей при спросе 59,1 миллиарда рублей.