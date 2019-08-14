КИЕВ, 14 авг — ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз Украины" за семь месяцев 2019 года выплатила в украинский госбюджет 70,6 миллиарда гривен налогов (3,01 миллиарда долларов), сообщил в среду глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"За первые семь месяцев этого года группа "Нафтогаз" уплатила в бюджет 70,6 миллиарда гривен (3,01 миллиарда долларов — ред.) — это 16,3% общих доходов государственной казны. Это НДС, рента с добытого газа и нефти, акцизы, налоги на прибыль, дивиденды", — сообщил Коболев на странице в Facebook.

При этом он отметил, что компании сейчас нужно сосредоточиться на завершении трансформации группы, в очередной раз подчеркнув важность проведения анбандлинга именно по модели ISO (Independent System Operator), а также на подготовке к сложному отопительному сезону в условиях возможной "газовой войны".