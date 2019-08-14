МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Торговые войны не заставят Китай, ключевого игрока на металлургическом рынке, существенно сократить собственное производство стали, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Китай — основной производитель и потребитель черных металлов в мире, поэтому вся отрасль довольно чутко реагирует на разного рода изменения его бизнес-планов. Ранее в стране заявляли о возможном снижении выпуска стали, выбытии устаревших промышленных мощностей в целях улучшения экологии. Такие посылы, как и предлагаемые в КНР на высоком уровне меры стимулирования спроса на сталь, позитивно воспринимались рынком.

Однако современные процессы в макроэкономике — торговые войны, протекционизм государств, в частности, США, в попытках отгородиться от импорта, возведение таможенных и налоговых барьеров, объясняемое национальными интересами, — весьма негативно влияют на устоявшийся баланс мировой торговли. Судя по всему, Китай в данных реалиях намерен занять жесткую позицию и уступать не собирается. Одним из способов поддержки местных металлургов может стать продолжение инфраструктурных проектов в стране, но не исключается и рост экспорта стали.

ПАДЕНИЯ НЕ БУДЕТ

Ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отмечает, что Китай, как и обещал, постепенно выводит из оборота наименее эффективные и грязные производства, но ввиду масштабов отрасли сокращения остаются почти незаметными для рынка.

"Скорее всего, тенденция сохранится в рамках реализации программы улучшения экологии. Однако существенного падения объемов выпуска стали не будет, так как чрезмерное сокращение будет означать ликвидацию рабочих мест и рост безработицы. Соответственно, можно ожидать заявлений об очередных инфраструктурных проектах, которые должны будут обеспечить спросом в условиях ослабления внешних рынков", — считает Кочетков.

Насколько можно судить сегодня, распоряжение правительства КНР от 2016 года о сокращении сталелитейных мощностей до 2020 года работает не в полной мере, добавляет эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Алексей Уразаев. "Связано это в первую очередь с высокой гибкостью программы. В каждой провинции могут действовать местные ограничения с разной эффективностью. Кроме того, их сила меняется с фактором сезонности, связанным с загрязненностью воздуха", — поясняет он.

Уразаев отмечает также, что две трети спроса на китайскую сталь обеспечивают строители. При этом строительный бум в Китае еще не закончился, хотя ряд экспертов утверждают, что он подходит к пиковой точке.

"Учитывая специфику китайской экономики, есть основания полагать, что производство фактически будет сокращаться только при условии экономической неэффективности, но произойдет это только при сильнейшем переизбытке продукции и при условии динамически сокращающегося рынка сбыта", — говорит эксперт.

ИМПУЛЬС К ЭКСПОРТУ

По мнению старшего кредитного эксперта международного рейтингового агентства Moody's Дениса Перевезенцева, существенный рост производства стали в Китае за последние несколько лет пока не оказал значительного влияния на экспортные рынки из-за сохранения мер стимулирования китайской экономики и соответствующего роста потребления стали в Китае.

"Однако перерастание торговой войны в валютное противостояние (через ослабление курса юаня) приведет к снижению затрат китайских металлургов и может дать новый импульс к экспорту стали из Китая, что может привести к дисбалансам на рынках Юго-Восточной Азии, где находятся основные покупатели стали из Китая, и к падению мировых цен на сталь, повторяя сценарий 2015-2016 года", — считает Перевезенцев.

По данным World Steel Association (WSA), производство стали в мире в первом полугодии 2019 года увеличилось на 4,9% и составило 925,06 миллиона тонн. При этом страны Азии произвели 660,18 миллиона тонн (рост на 7,4%), в том числе Китай — 492,17 миллиона тонн (рост на 9,9%).