МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Росстат на неделе с 6 по 12 августа зафиксировал дефляцию в РФ в 0,1% после нулевой инфляции неделей ранее, с начала года рост цен составил 2,6%, сообщает ведомство.

На прошлой неделе Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в России, неделей ранее, с 23 по 29 июля, впервые с сентября 2017 года была зафиксирована недельная дефляция.

"За период с 6 по 12 августа 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%. С начала августа он составил 99,9%, с начала года – 102,6%", — говорится в сообщении.

За предыдущую неделю цены на куриные яйца выросли на 1,3%, пшено – на 0,8%, баранину, мясо курицы и мороженую рыбу – на 0,4%, на говядину, сливочное и подсолнечное масло – на 0,3%, полукопченые колбасы, сыры, рис и карамель – на 0,2%.

За этот же период цены на сахар-песок снизились на 1%, водку и шоколадные конфеты – на 0,2%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3%, в том числе на помидоры – 9,2%, морковь – 5,6%, картофель – 5,4%, репчатый лук – 5%. Цены на автомобильный бензин и дизтопливо не изменились.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. Банк России в июне снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%.