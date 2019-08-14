МОСКВА, 14 авг — Dow Jones. Во 2-м квартале по сравнению с 1-м кварталом ВВП Германии сократился на 0,1%. Это обострило опасения связные с воздействием американо-китайского торгового конфликта на крупнейшую экономику Европы.

Экономисты и представители властей в основном объясняют это сокращение неопределенностью, связанной с торговой войной, а также с вероятностью неупорядоченного выхода Великобритании из ЕС.

В Китае также вышел ряд слабых данных, указавших на дальнейшее замедление роста второй в мире по величине экономики на фоне продолжающегося конфликта с США. В июле уровень безработицы в китайских городах вырос до исторического максимума, а данные по промышленному производству, потреблению, инвестициям в недвижимость и другим ключевым секторам были слабее, чем ожидалось.

По словам независимых и государственных экономистов, конфликт с США негативно отразился на доверии китайских производителей, несмотря на неожиданный рост экспорта в июле. Усиливаются ожидания того, что Пекин примет дополнительные меры стимулирования экономики, чтобы обеспечить в этом году ее целевой рост на 6%-6,5%.

Последние данные Германии явно показывают, как напряженность отношений между Вашингтоном и Пекином расшатывает доверие в Европе, заставляя правительства стран принимать собственные меры стимулирования экономики.

"Новые данные – это звонок будильника и предупреждение, — сказал министр экономики Германии Петер Альтмайер. – Мы находимся на стадии слабого роста, но пока не рецессии, которую мы сможем избежать, приняв необходимые меры. Политики и компании должны действовать сообща".

От Берлина требуют смягчить жесткую налогово-бюджетную политику, чтобы поддержать спрос потребителей и инвестиции внутри страны и компенсировать этим ослабление экспорта. Пока власти Германии сопротивляются, хотя и планируют умеренное понижение налогов и новые меры экологической политики, о которых будет объявлено осенью. Альтмайер сказал в среду, что налог с компаний будет понижен, а инвестиции в цифровизацию и технологии будущего увеличены, хотя в правительстве об этом идут споры.

Центральные банки в Восточном полушарии уже начали понижать процентные ставки. Среди первых были центральные банки Индии и Новой Зеландии, которые сделали это до того как ФРС смягчила политику в июле, а на прошлой неделе еще раз понизили ставки, так же как центральные банки Таиланда и Филиппин.

Последние данные Германии, вероятно, усилят давление на ЕЦБ, заставляя его принять дополнительные меры стимулирования на запланированном на 12 сентября заседании. Президент центрального банка Марио Драги обещал принять ряд новых мер, которые могут включать понижение процентных ставок и покупки облигаций на сотни миллиардов евро.

"Торговые конфликты, неопределенность в мире и проблемы автопрома, в конечном счете, поставили экономику Германии на колени, — сказал экономист ING Карстен Бржески. – Усиление неопределенности, а не непосредственное воздействие торговых конфликтов негативно отразилось на настроениях и, соответственно, на экономической активности".

Опережающие индикаторы и результаты опросов компаний указывают на слабость перспектив 3-го квартала. Экономисты определяют рецессию как сокращение ВВП два квартала подряд, и внимание сейчас сосредоточено на том, как будет продолжаться торговый конфликт между США и Китаем.

Принимавший участие в переговорах представитель США сказал, что следующая личная встреча, запланированная на сентябрь, вряд ли приведет к прогрессу, если Пекин будет отказываться от структурных реформ, которые позволили бы американским компаниям конкурировать на более приемлемых условиях.

Впрочем, Уолл-cтрит получила поддержку после того, как администрация президента США Дональда Трампа отложила планы введения новых пошлин на товары из Китая суммой около 156 млрд долларов, включая смартфоны, портативные компьютеры, игрушки, видеоигры и другие товары. Новые пошлины должны были вступить в силу с 1 сентября. "Мы это делаем для рождественского сезона на тот случай, если некоторые пошлины могут повлиять на американских потребителей", — сказал Трамп. Во вторник индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,4%.

Настроения оказались более негативными в Германии и на значительной территории остальной Европы. Промышленное производство Германии в этом году сокращалось, несмотря на небольшой рост ВВП в 1-м квартале. Некоторые крупные немецкие компании ссылаются на торговую напряженность между США и Китаем как на причину разочаровывающих результатов, включая производителя программного обеспечения SAP SE, химическую компанию BASF SE инженерную группу Siemens AG.

Доходность немецких 10-летних гособлигаций в первой половине сессии в среду, согласно Tradeweb, достигла нового рекордного минимума на —0,624%.

Промышленное производство еврозоны в июне упало с учетом коррекции на сезонные колебания на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а в ЕС в целом оно упало на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщило статистическое агентство ЕС Eurostat.

Валовой внутренний продукт с учетом коррекции на сезонные колебания в еврозоне и в ЕС, согласно Eurostat, вырос во 2-м квартале на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. В 1-м квартале ВВП еврозоны вырос на 0,4%, а ЕС – на 0,5%.

Германия оказалась единственной страной еврозоны, экономика которой сократилась. Что касается стран вне еврозоны, то экономика Великобритании и Швеции также сократилась.

Некоторые экспортеры ЕС, в конце концов, могут выиграть, если китайские компании решат переключиться с американских товаров на европейские, считают некоторые аналитики. Но неопределенность вокруг торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира, вероятно, будет по-прежнему затмевать события в Европе, Азии и других регионах.

Компаниям будет особенно трудно планировать и инвестировать, не зная, как разрешится эта напряженность.

"Это особенно сложно для экспортно-ориентированных экономик, например, для Германии", — говорит Клеменс Фюст, президент института Ifo.

— Авторы Bojan Pancevski, bojan.pancevski@wsj.com; Tom Fairless, tom.fairless@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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