МОСКВА, 14 авг — Dow Jones. Американские фондовые индексы сегодня снижаются, а рынок гособлигаций посылает новый настораживающий сигнал о потенциальном наступлении рецессии после выхода разочаровывающих данных по экономике Германии и Китая, которые вызвали опасения насчет неминуемого замедления экономического роста.

Dow Jones Industrial Average утром потерял почти 600 пунктов, или 2,3%, до 25674 пунктов. Доходность 30-летних американских гособлигаций упала до рекордного минимума.

Этот спад свел на нет вчерашний оптимизм, когда Белый дом неожиданно решил отсрочить некоторые пошлин на китайские товары, и указывает на сохранение волатильности на рынках, которые колеблются с начала августа.

Торговая напряженность между США и Китаем, неопределенность вокруг денежно-кредитной политики ФРС и признаки замедления экономического роста уже несколько недель давят на рынки акций, облигаций и валют.

Согласно данным Tradeweb, доходность 30-летних американских гособлигаций упала до 2,018%, рекордного минимума, опустившись ниже предыдущего внутридневного минимума 2,094%, установленного в июле 2016 года.

Между тем доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2007 года ненадолго опустилась ниже доходности 2-летних бондов. Многие эксперты считают инверсию кривой доходности гособлигаций серьезным сигналом потенциального наступления рецессии.

"Произойдет ли рецессия или нет, это все равно плохой знак, – указал Майкл Фарр, президент инвестиционной фирмы Farr, Miller & Washington. – Сегодня инвесторы еще больше умерят свой энтузиазм".

Однако выбор времени очень важен. Рынки обычно продолжают повышаться непосредственно после инвертирования кривой доходности. С 1978 года S&P 500 в среднем добавлял 13% с момента инверсии кривой по итогам сессии и до начала рецессии, согласно данным Dow Jones Market Data.

На этот раз инверсия особенно тревожит инвесторов, поскольку она произошла после снижения краткосрочных процентных ставок ФРС в прошлом месяце. Многие трейдеры и аналитики теперь ждут дополнительного вмешательства центробанка с целью поддержать экономику США.

Ожидания насчет дальнейшего снижения ставок ФРС сегодня резко укрепились. Фьючерсы на фонды ФРС показывают, что участники рынка оценивают вероятность снижения ставки на 50 б. п. в сентябре почти в 20% по сравнению с 4% днем ранее.

"У ФРС нет лекарства от экономического замедления или рецессии, – комментирует Кристина Хупер, старший аналитик по мировым рынкам в Invesco. – Но, на мой взгляд, у нее есть средство от распродаж на рынке".

ФРС предпочитает следить за разницей между доходностью 10-летних и 3-месячных бондов, которая с конца мая периодически подает такие же настораживающие сигналы.

Хотя доходность резко снизилась, она остается выше по сравнению с показателями большинства развитых стран. В Японии и многих европейских странах доходность негативная, из-за чего инвесторы охотно покупают американские бонды, что поддерживает рост их цен и падение доходности.

"Инвесторам по всему миру больше негде искать дохода", – пояснил Джон Брэди, управляющий директор R.J. O'Brien & Associates.

S&P 500 и Nasdaq Composite потеряли 2,3% и 2,5% соответственно. Во вторник индексы выросли на аналогичные проценты. Нефтегазовый сектор сегодня возглавляет снижение, в то время как нефть марки WTI подешевела на 4,3% до 54,66 доллара за баррель.

В этом месяце S&P 500 уже пять раз колебался минимум на 1% по итогам торгов и сегодня может зафиксировать шестой такой случай. В течение этого периода индекс упал примерно на 5% с рекордного уровня закрытия, установленного в конце июля.

Рыночные колебания обычно обостряются в периоды низких объемов торгов. Как отметили аналитики JPMorgan Chase, объемы торгов акциями и облигациями в этом августе опустились ниже нормы. В это время года такие колебания нередки. В августе 2011 года фондовые рынки резко упали после того, как Standard & Poor's понизило рейтинг гособлигаций США, а августе 2015 года индексы обвалились после неожиданного решения Китая девальвировать юань.

Администрация Дональда Трампа накануне отложила план введения новых пошлин, перенеся срок с сентября на декабрь. Отсрочка введения пошлин ослабила, хотя и не развеяла опасения насчет того, что торговые разногласия Китая и США скажутся на внутреннем спросе и потребительских настроениях.

Фондовые рынки Европы также снижаются в свете данных, показавших, что в экономике Германии во 2-м квартале был спад. Stoxx Europe 600 на момент написания обзора понизился на 1,6%, немецкий DAX просел на 1,9%.

Как показали данные, ВВП Германии во 2-м квартале сократился на 0,1% в свете дальнейшего снижения экспорта. Как отмечает ING, последняя статистика говорит о том, что с 3-го квартала 2018 года средний квартальный рост был на нуле. Такие данные вынуждают правительство Германии прибегнуть к мерам стимулирования экономики с помощью снижения налогов или увеличения госрасходов.

Доходность 10-летних немецких облигаций, по данным Tradeweb, снизилась до очередного рекордного минимума – минус 0,645%.

Неблагоприятное воздействие торговой напряженности видно и в данных по Китаю. Промышленное производство в Китае в июле выросло на 4,8%, тогда как ожидалось повышение на 5,9%, а в июне рост составил 6,3%.

Однако на фоне новостей о пошлинах на азиатских фондовых площадках произошло ралли. В Шанхае основной индекс прибавил 0,4%, а японский Nikkei поднялся на 1%. Гонконгский Hang Seng подрос примерно на 0,1%. В Гонконге продолжаются протесты и беспорядки.

Цены на золото повысились на 1% до 1528,50 доллара.

— Авторы Paul J. Davies, paul.davies@wsj.com, Corrie Driebusch, corrie.driebusch@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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