КИЕВ, 14 авг — ПРАЙМ. Рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года ускорился до 4,6% в годовом выражении с 2,2% в первом квартале, сообщила в среду Государственная служба статистики.

"Реальный ВВП во втором квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 1,6%, а по сравнению со вторым кварталом 2018 года — на 4,6%", — говорится в сообщении.

Экономика Украины в 2018 году, по данным госстата, выросла на 3%. Государственный бюджет на 2019 год верстался исходя из прогноза роста ВВП также на 3%.