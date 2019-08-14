ВАШИНГТОН, 14 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние события на рынках, заявив, что инвесторы увеличивают вложения в США, поскольку хотят стабильности.

"Огромные суммы денег текут в Соединенные Штаты. Люди хотят безопасности!" — написал Трамп в Twitter.

В последнее время доллар растет, а доходность американских государственных облигаций держится на рекордно низком уровне, что показывает очень большой спрос. Опасения инвесторов различны и касаются возможной рецессии в Германии, продолжающейся торговой войны между США и КНР, геополитической нестабильности из-за напряженности в Ормузском проливе, где усиливается противостояние США и Ирана. В самих США перспективы экономического роста остаются неясными, хотя ФРС не прогнозирует спада экономики в ближайшее время.

Аналогичная картина наблюдалась в период мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Несмотря на то, что кризис начался с финансовой системы США, инвесторы осуществляли рекордные вложения в доллар и облигации американского минфина, которые оставались наиболее надежными из имеющихся вариантов для вложений.