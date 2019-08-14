ЛОНДОН, 14 авг /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Европейский центральный банк (ЕЦБ) порекомендовал британским банкам поторопиться с переводом операций в юрисдикцию ЕС, чтобы избежать финансовых потерь в случае реализации "жесткого" сценария Brexit, говорится в сообщении европейского банковского регулятора.

По сведениям ЕЦБ, к настоящему моменту банки, зарегистрированные в Великобритании, передали в ЕС "значительно меньше операций", чем планировалось сразу после проведения референдума о Brexit в 2016 году.

"ЕЦБ ожидает от банков ускорения реализации их планов. Если планы на случай непредвиденных обстоятельств еще не реализованы полностью, банки должны активизировать свою подготовку, чтобы минимизировать риск неисполнения. Они также должны решать оперативные задачи, связанные с переводом персонала, клиентов и настройкой необходимых внутренних процессов и систем", — отметил регулятор.

В случае если банки не переведут свои операции и системы до планируемого 31 октября Brexit, и не согласуют свои нормативы с регулятором, то "это может оказать негативное влияние на прибыльность банков", указывает ЕЦБ.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября текущего года. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил предложение об условиях выхода из ЕС, подготовленное правительством бывшего премьер-министра Терезы Мэй.

Нынешний британский премьер Борис Джонсон намерен реализовать Brexit в конце октября "при любом сценарии".