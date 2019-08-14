ВАШИНГТОН, 14 авг /ПРАЙМ/. Заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) — просто угрозы, вряд ли он решится на шаг, который будет разрушительным для американской экономики, заявил РИА Новости эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд.

Ранее Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО, "если это потребуется". Он убежден, что правила организации лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения. В особенности он отметил Китай, с которым у США идет фактически торговая война. Трамп также назвал "ужасным решением" допуск КНР в ВТО.

"Он просто всех стращает, у него такая тактика. Задача – попугать. Я не переживаю на этот счет и надеюсь, что этого не произойдет, поскольку последствия для экономики США были бы разрушительными", — ответил Макдоналд на просьбу РИА Новости прокомментировать недавнее заявление Трампа.

"Многие американские эксперты, как и я, считают, что ослаблять ВТО – не лучшая идея", — заключил он.