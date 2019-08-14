МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Дороги и мосты в нескольких регионах страны, в том числе пострадавших от ЧС и паводков, будут отремонтированы до конца текущего года, на мероприятия будет дополнительно направлено 39,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минтранса РФ.

Кабмин РФ ранее утвердил распределение 39 миллиардов рублей между 74 регионами на инфраструктурные проекты и дороги.

"В 2019 году российские регионы дополнительно получат 39,2 миллиарда рублей на дорожную деятельность. Из них 34,44 миллиарда рублей выделены правительством РФ после пересчета и уточнения объемов Федерального дорожного фонда, а 4,76 миллиарда рублей — средства федерального бюджета, не использованные субъектами в 2018 году", — говорится в сообщении. Финансирование из неиспользованных в 2018 году средств Федерального дорожного фонда направят на ремонт дорог и оплату ранее выполненных работ по заключенным в 2018 году контрактам.

Дополнительное финансирование, в частности, будет направлено на продолжение реконструкции и строительства объектов, реализуемых субъектами с привлечением средств федерального бюджета (12,9 миллиарда рублей), отмечает Минтранс. На проекты с применением механизмов государственно-частного партнерства пойдут 5,7 миллиарда рублей. Средства, в том числе, пойдут на строительство Восточного обхода Перми, мостового перехода через Обь в Новосибирске, Восточного выезда из Уфы в Республике Башкирия.

На реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии, выделят 3,2 миллиарда рублей, в первую очередь, Алтайскому краю на 4 мостовых сооружения и один путепровод через ж/д пути в Барнауле, Тамбовской области на ремонт двух аварийных мостовых сооружений через реку Ворона, Амурской области на реконструкцию путепровода в городе Свободный, разрушенного в результате ЧС, и других, уточняется в сообщении.

Кроме того, порядка 2,5 миллиарда рублей выделят на восстановительные работы по ликвидации последствий паводков 2017–2018 годов в Кабардино-Балкарской Республике, Забайкальском крае, Новгородской области, Алтайском крае, Республике Алтай, Волгоградской области, Амурской области, Краснодарском крае. Еще порядка 6 миллиардов рублей направят на точечное решение дорожных проблем в 16 регионах. "Главы регионов гарантировали выполнение работ до конца текущего года с учетом предоставленного финансирования", — заключает Минтранс.