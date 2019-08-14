МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Запрет эксплуатации старых автомобилей в России это проработанное, сверенное с мировым опытом, предложение членов экспертного совета Госдумы, направленное на повышение безопасности перевозок, запрет старых легковых авто для личного пользования отраслевым сообществом никогда не обсуждался, заявила РИА Новости вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева.

Газета "Коммерсант" ранее в среду со ссылкой на письмо зампреда комитета Госдумы по экономической политике Альфии Когогиной ("Единая Россия") сообщила, что комитет предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации", и соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. В министерствах РИА Новости подтвердили получение предложений.

"Новость об инициативе Госдумы по запрету эксплуатации старого транспорта вызвала большой резонанс и вместе с тем — огромное количество спекуляций. В итоге разумная идея утонула в неверных трактовках, которые не имеют никакого отношения к действительности…. Вопрос о необходимости ограничения сроков эксплуатации транспорта родился не сегодня и не вчера, а еще в 2013 году, когда эта мера была введена в отношении автобусов для перевозок детей. К решению этой проблемы подталкивает огромное количество аварий со старыми автобусами, которые уже дышат на ладан, а их продолжают эксплуатировать транспортные перевозчики в погоне за прибылью. А в итоге гибнут люди", — отметила Матвеева.

"Сегодня эту тему свели к спекуляциям в адрес председателя экспертного совета по развитию автомобилестроения Госдумы Альфии Когогиной. Для таких спекуляций нет абсолютно никаких оснований. Более того, они делаются для дискредитации самой идеи, которая уже давно стала нормой в европейских странах, а у нас до сих пор тормозится…. Запрет эксплуатации старого транспорта – это не личная инициатива Когогиной, а проработанное, сверенное с мировым опытом, коллегиальное предложение…. И уж тем более никогда не обсуждался на этом совете запрет старых легковых авто для личного пользования", — добавила Матвеева.

Группа ГАЗ вместе с другими автопроизводителями является постоянным участником экспертных заседаний, советов, посвященных безопасности транспорта, акцентирует вице-президент ГАЗа. "Фактически, общественная дискуссия социально значимой темы сегодня была направлена в ложную сторону персональной атаки, и я думаю, что это на руку тем, кому не хочется всерьез работать над решением реальной проблемы безопасности транспорта", — считает Матвеева.