МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит ратификацию протокола в соглашение с Киргизией о поставках нефти и нефтепродуктов, по которому список поставляемых в Киргизию нефтепродуктов дополнит нефтяной битум, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Протокол подписан 28 марта 2019 года в Бишкеке в ходе государственного визита президента России в Киргизию. По нему предусматривается включение нефтяного битума в перечень поставляемых из России в Киргизию нефтепродуктов начиная с 2019 года", — говорится в сообщении.

Нефтяной битум не относится к основным видам нефтепродуктов, по которым разрабатываются индикативные балансы в соответствии с методологией их формирования в рамках Евразийского экономического союза. В связи с этим в целях организации поставок нефтяного битума необходимо внесение изменений в соглашение.

Кроме того, согласно протоколу временное периодическое таможенное декларирование будет применяться в 2019-2024 годах при вывозе из России в Киргизию нефтепродуктов по трубопроводам. Декларирование при таких отгрузках является технологически обусловленным, так как на момент оформления декларации на товар у декларанта нет сведений о точном количестве товара, который будет вывезен по трубопроводам, из-за отсутствия маршрутного поручения и актов приема-сдачи.