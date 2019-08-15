МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Российский союз автостраховщиков (РСА) осенью запустит мобильное приложение для оформления европротокола в электронном виде, сообщил РИА Новости президент союза Игорь Юргенс.

"Осенью будет запущено мобильное приложение РСА. Каждый автовладелец, который его скачает, сможет ввести в него данные о нескольких своих полисах – это, как правило, полисы по автомобилям, которыми пользуются члены семьи. Также у него будет возможность воспользоваться европротоколом, потратив на оформление ДТП, если оно случится, не более 15 минут", — сказал он.

Данное приложение передает союзу Банк России, пояснили РИА Новости в РСА. Оно будет обладать расширенным функционалом, позволяющим отправлять электронное извещение о ДТП по европротоколу в четырех пилотных регионах — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В настоящий момент уже функционирует похожее приложение, разработанное в РСА — "ДТП. Европротокол". Оно позволяет поэтапно зафиксировать обстоятельства ДТП — проверить соответствие условиям европротокола, сфотографировать повреждения, отметить координаты аварии.

Чтобы зарегистрировать происшествие через приложение, необходимо выполнение условий европротокола: количество участников ДТП должно быть не больше двух, оба участника должны иметь полисы ОСАГО, также не должно быть вреда жизни или здоровью, либо иному имуществу, кроме самих автомобилей.

Оба приложения, как ожидается, будут некоторое время работать параллельно. Затем союз планирует слить их в единую программу, пояснял ранее IT-директор РСА Алексей Самошин.