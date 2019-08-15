МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Россельхознадзор ввел с 9 августа временные ограничения на поставки в Россию продукции свиноводства из Болгарии и Словакии в связи с ухудшением ситуации по африканской чуме свиней (АЧС), следует из материалов ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что в связи с ухудшением эпиозотической обстановки по африканской чуме свиней на территории Болгарии и Словакии с 9 августа вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию со всей территории Словакии и Болгарии живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину, эмбринов свиней и спермы хряков", — говорится в документе.

Одновременно ограничен транзит домашних свиней и содержащихся в неволе диких свиней со всей территории этих стран.