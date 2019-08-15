МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Политическая ситуация в Аргентине, где на праймериз 11 августа оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента, нанесла тяжелый удар по экономике страны. На следующий же день после голосования песо обвалился почти на 30% и до сих пор не может восстановить свои позиции.

Крупнейший государственный банк Аргентины — Banco Nacion — понизил обменный курс с 61 песо за доллар до 62 песо за доллар, его примеру последовал и ряд других банков. Однако следом за этим песо провалился еще глубже, пробив отметку в 63 за доллар.

Основной биржевой индекс страны Merval рухнул на 38%, что стало одним из худших показателей за всю историю. После некоторого восстановления он вновь начал падать. Ситуация в экономике вызвала скачок инфляции — магазины уже заявили о том, что поднимают цены на 15%. Власти страны пытаются урегулировать ситуацию, оппозиция тоже готова к сотрудничеству, однако эксперты пока не видят оснований для улучшения ситуации.

Впрочем, аргентинская экономика не впервые сталкивается с кризисными явлениями. В последний раз дефолт по гособлигациям страна объявляла в 2014 году, и он был восьмым в истории страны и вторым в новейшей истории. Крупнейшим в истории Аргентины был дефолт 2001 года — тогда ее долг увеличился до 132 млрд долларов, и она не смогла вовремя расплатиться. Кризис нанес значительный урон экономике страны, и она долго переживала его последствия.

Сейчас задолженность Аргентины перед МВФ не так велика – если на период кризиса начала 2000-х она составляла 152% ВВП, то сейчас 86% ВВП, рассказал главный инвестстратег ITI Capital Искандер Луцко.

"Но проблема не в том, мал долг или велик – им просто нечем платить. Аргентина – умирающая экономика, как, например, Эквадор и другие соседи по континенту. Они зависят только от международных займов", — рассказал он.

РЕАЛЕН ЛИ ДЕФОЛТ

Эксперты разошлись в оценке того, насколько вероятен сейчас аргентинский дефолт. Дефолт — как невозможность правительства платить по долгам — более чем реален, уверен старший аналитик компании Federation Consulting Владимир Ананьев. Он напомнил, что кредитный рейтинг Аргентины по S&P — это "В", предполагаемая вероятность дефолта 36%.

"Аргентинская экономика одна из самых проблемных среди развивающихся стран: инфляция в июне была 55,8% год к году, ВВП раз в два-три года проваливается на 4%, то есть об устойчивости говорить не приходится, несмотря на более-менее выправившийся торговый баланс. Помимо этого, дефицит бюджета расширяется (5,5% по итогам 2018 года) — вот источник долгов. Безработица в первом квартале 2019 года перевалила за 10%, также растет долг домохозяйств к ВВП", — объяснил он.

Если сравнивать с ситуацией начала 2000-х, то сейчас положение лучше, но перемен особо не предвидится. Аргентина медленно движется в сторону Венесуэлы, полагает эксперт.

В свою очередь, Луцко уверен, что на данный момент дефолт маловероятен. "Сегодня в стране популисты выступают против правящей партии консерваторов, готовой сокращать расходы, чтобы вывести экономику из тяжелой рецессии, в которую ее ввергла прежняя власть во главе с Кристиной Киршнер, поддерживающей сейчас оппозицию", — рассказал он.

По его мнению, даже если популистам удастся победить, то вряд ли они захотят начинать правления со столь неприятного события, поэтому для краткосрочных бондов угрозы нет, в отличие от долгосрочных.

Наиболее вероятно, что с обеих сторон сейчас начнут звучать популистские заявления, чтобы успокоить публику и не усугубить кризис. Любому, кто окажется у власти, придется повышать ставки для обуздания инфляции, то есть, прибегнуть к непопулярным мерам. Однако это даст поддержку активам и сменит настроения на рынках на более позитивные. Как максимум, страна может впасть в еще большую изоляцию, но в целом любое правительство будет стараться исправить ситуацию, полагает эксперт.

ЛОКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

При этом аналитики сошлись во мнении, что, даже если дефолт произойдет, его влияние на мировые фондовые рынки будет весьма ограниченно. По словам Луцко, доля Аргентины в индексе развивающихся стран настолько ничтожна, что дефолт – если он произойдет – приведет лишь к краткосрочному эффекту.

В средне- и долгосрочной перспективе серьезных проблем ожидать не приходится. Тем более, надо понимать, что риск дефолта этой страны заложен в ценах если не в текущем моменте, то в принципе рынки этого не исключают, поэтому чувствительность не так высока, как могло бы быть в случае с более надежной экономикой.

На данный момент больше всего страдают инвесторы непосредственно в Аргентину, пока дефолта как такового не было, это локальная история, считает Ананьев. Выборы президента состоятся 27 октября, а в должность победитель вступает в декабре, и время подготовиться к худшему еще есть. Бесспорно, от дефолта одного из ключевых торговых партнеров пострадают соседи по Латинской Америке (например, Бразилия, Чили и Мексика). Их валюты и индексы коррелируют друг с другом.

И, наконец, эксперты не склонны увязывать аргентинские события с возможным мировым финансовым кризисом. Такой кризис мог бы сказаться на Аргентине, но не наоборот. Но сейчас Аргентиной никто не "занимается": главная линия разлома проходит между КНР и США, отсюда и следует ждать подвоха, заключил Ананьев.