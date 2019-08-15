ПЕКИН, 15 авг — ПРАЙМ. Решение США ввести новые пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год является отходом от диалога, китайская сторона вынуждена принять ответные меры, говорится в заявлении комитета по тарифам Госсовета КНР.

О намерении ввести эти новые пошлины заявил в начале августа президент США Дональд Трамп. Во вторник, 13 августа, торгпред США сообщил, что откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки. Торгпред не уточнил объем продукции, которая выводится из-под действия пошлин. А Трамп в свою очередь объяснил решение нежеланием нанести ущерб американским покупателям перед Рождеством.

"Это решение американской стороны является серьезным нарушением консенсуса, достигнутого лидерами двух стран в Аргентине и в Осаке, отходом от решения вопроса посредством консультаций. Китайская сторона вынуждена принять контрмеры", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.