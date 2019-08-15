МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Группа "Мечел" в первом полугодии 2019 года сократила добычу угля на 16% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до 8,136 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Выпуск стали в январе-июне упал на 9% — до 1,861 миллиона тонн, производство чугуна достигло 1,737 миллиона тонн, снизившись в годовом выражении на 10%.

Вместе с тем добыча угля во втором квартале текущего года относительно уровня предыдущего квартала увеличилась на 31%, до 4,616 миллиона тонн. Отмечается, что рост добычи обусловлен выполнением компанией масштабной программы по обновлению горнотранспортной техники. Выплавка стали и чугуна практически не изменилась, показатели составили 932 тысячи тонн и 867 тысяч тонн соответственно.

Реализация концентрата коксующегося угля компании по итогам шести месяцев составила 3,613 миллиона тонн, что на 3% больше, чем годом ранее. Во втором квартале по сравнению с первым продажи ККУ выросли на 13%, до 1,916 миллиона тонн.