МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2019 года увеличилась в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12,745 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

В целом прибыль группы за отчетный период возросла в 2,5 раза — до 13,434 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA при этом снизился на 27% — до 30,347 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA составила 20% против 26% годом ранее. Консолидированная выручка составила 153,326 миллиарда рублей, снизившись на 2%.

Чистый долг компании без учета штрафов и пеней по просроченной задолженности на 30 июня 2018 года снизился до 457,078 миллиарда рублей с 467,704 миллиарда рублей на конец 2018 года.