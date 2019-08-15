МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-июле 2019 года, по предварительной оценке Минфина России, исполнен с профицитом в 3,4% ВВП, или 2,028 триллиона рублей, говорится в сообщении министерства.

Доходы бюджета РФ за этот период составили 11,469 триллиона рублей, или 56,9% к общему объему доходов, утвержденному законом на текущий год. Расходы были исполнены в объеме 9,442 триллиона рублей, или 51,6% к утвержденным законом показателям, или 49,3% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов перечислила Федеральная налоговая служба – 7,398 триллиона рублей, или 58,3% к прогнозным показателям на 2019 год. Федеральная таможенная служба направила в бюджет 3,22 триллиона рублей, или 55,2% к прогнозу. Перечисления других федеральных органов составили 850,8 миллиарда рублей – 51,7% к прогнозным показателям бюджета.

Бюджет РФ на 2019 год изначально был принят с профицитом в 1,8% ВВП, однако в июле были приняты поправки, предусматривающие снижение этого показателя до 1,7% ВВП, а в абсолютных цифрах — на 50,9 миллиарда рублей — до 1,881 миллиарда рублей.