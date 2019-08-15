МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Протесты в Гонконге, начавшиеся в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, приобретают масштабный характер. Вначале мирные, теперь они перешли к ожесточенным столкновениям, и протестующие на этой неделе даже парализовали работу аэропорта Гонконга, который вынужден был отменить около 300 рейсов. На данный момент транспортный хаб работает, но напряженность сохраняется.

США выражают озабоченность ситуацией – президент Дональд Трамп через Twitter предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину встретиться и обсудить происходящее. По его мнению, прежде чем договариваться о торговле с США, Китай должен "по-человечески работать" с Гонконгом. Вашингтон также обеспокоен тем, что, по данным американской разведки, китайские власти перемещают войска к границе с административным районом. В свою очередь, Пекин обвинил США в антикитайской преступной деятельности в Гонконге и в сговоре с "преступными элементами".

Получается своего рода гонконгская "триада", в свое время названная так в честь трех основателей, хотя прямые аналогии с азиатской мафией здесь не совсем уместны. Три силы, сталкивающиеся в регионе – Пекин, Гонконг и Вашингтон – будут стараться разыграть политическую карту в свою пользу, что может привести к непредсказуемым последствиям.

АМЕРИКАНСКИЙ СЛЕД

По оценке директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, эскалация беспорядков в Гонконге может привести к военному вмешательству Китая.

"Далее на Китай будут наложены санкции США и произойдет бегство из инвесторов. Естественно, экономика Китая замедлится, и упадут спрос и цены на сырье. В 1999-1998 году на преодоление кризиса потребовалось три года. Если кризис грянет по политическим причинам, то за три года он не рассосется точно. Санкции не так просто снять. В 1989 году после известных событий на площади Тяньаньмэнь были введены санкции против Китая, и они полностью не сняты до сих пор", — напомнил он в своем обзоре.

Вероятность вмешательства американцев в спор, который в КНР считают внутренним делом, довольно высока, согласны опрошенные "Прайм" эксперты. Есть риск, что возникнет уже не экономическая, а политическая линия между Вашингтоном и Пекином, если США поддержат в Гонконге силы, пытающиеся вернуть независимость, несмотря на то, что слияние с КНР уже согласовано и движется своим чередом, рассуждает аналитик "Финама" Алексей Калачев.

В свою очередь эксперт ИФК "Солид" Вадим Кравчук напомнил, что Вашингтон наоборот стремится стабилизировать обстановку. Усложнить ситуацию может Китай, который не планирует идти на уступки, а, похоже, и вовсе стягивает войска к границе с Гонконгом. Ключевая угроза, вероятно, исходит именно оттуда, считает он.

РЫНКИ НАСТОРОЖИЛИСЬ

На азиатские индексы все это в моменте не оказывает значимого влияния – торги четверга биржи Китая и Гонконга закрыли ростом на подъеме высокотехнологичного сектора. Однако эксперты не исключают, что в перспективе "гонконгский фактор" может отразиться на настроениях инвесторов.

Массовые протесты в Гонконге оказывают влияние на все без исключения сферы жизни, в том числе и на финансовые рынки, считает Кравчук. "Если сравнивать поведение индексов Гонконга и Китая с начала 2019 года, то разница будет весьма заметной. Hang Seng за это время прибавил менее 1%, тогда как индекс 50 крупнейших компаний Китая вырос на 23% за тот же промежуток времени, отыграв часть потерь прошлого года из-за временного улучшения торговых отношений в начале года", — приводит он пример.

Учитывая масштаб недовольства местных жителей, воздействие было оказано и на внутренние процессы, перерыв в работе аэропорта самое яркое тому подтверждение. Снизился и интерес к Гонконгу со стороны туристов, расходы которых в 2019 существенно сократились. Компании на текущий момент далеки от спокойной работы, так как большая часть людей сосредоточена исключительно на решении политических проблем, а не своих функциональных обязанностях.

Торговые споры также оказывают определенное влияние на ситуацию, однако разница в динамике с индексами материкового Китая подчеркивает важность внутренних проблем Гонконга, уверен эксперт.

РЕЦЕССИЯ ИДЕТ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Калачев из "Финама" высказывает несколько другую точку зрения. "Судя по всему, рост последних лет дошел до точки, и мы имеем дело со сменой экономического цикла, которая происходит вне зависимости от прочих факторов. Они лишь дополняют процесс, но не меняют его сути", — считает он.

Эксперт напомнил о других трендах, сигнализирующих о грядущей смене на глобальных рынках. Продажи автомобилей падают во всем мире уже более года, что является показателем достижения некоей точки. Падает спрос на промышленные металлы, а спрос на золото и прочие драгметаллы, в свою очередь, растет. Это свидетельствует о глобальном развороте, равно как и сигнал об инверсии на рынке US Treasuries — доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2007 года стала ниже доходности двухлетних бумаг. Инверсия кривой доходности считается сигналом скорой рецессии.

"В этой ситуации администрация США во главе с Трампом ведет себя, как слон в посудной лавке. Они рвут отношения с партнерами, делают скандальные заявления о выходе из ВТО, публикуют непредсказуемые "твиты". Все это создает на рынке нервозность, позитивную для спекулянтов, но влекущую за собой глобальную неустойчивость. Получается, что любой серьезный шаг влияет на сложившуюся систему отношений и усугубляет и без того назревшую коррекцию", — рассуждает эксперт.

Таким образом, Гонконг следует рассматривать как отдельную параллельную историю, которая внесет небольшой, не определяющий вклад в эту коррекцию. Однако он вряд ли станет основой даже регионального спада, вероятнее всего, оставшись локальной историей. В любом случае эта ситуация не будет причиной глобальной рецессии, для нее достаточно иных поводов, делают вывод эксперты.