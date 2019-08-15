МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 августа, увеличилось на 9 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 220 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя лишь до 214 тысяч. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону повышения — до 211 тысяч с 209 тысяч заявок.