МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. РФ в январе-июле 2019 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 21,5%, свидетельствуют данные Росстата.

При этом в июле 2019 года относительно июля 2018 года производство золота выросло на 12,9%, а относительно июня 2019 года — на 10,6%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.