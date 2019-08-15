МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за период со 2 по 9 августа выросли на 2% и составили 527,1 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы Российской Федерации по состоянию на 9 августа 2019 года составили 527,1 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 10,2 миллиарда долларов, или на 2%, под преобладавшим воздействием положительной переоценки, подкрепленным покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота", — говорится в сообщении.

В предыдущий раз сопоставимый недельный рост резервов фиксировался в январе 2018 года, а еще больший рост — шесть лет назад, в сентябре 2013 года, на 11,9 миллиарда долларов. По объему резервы достигли максимума с мая того же 2013 года.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января текущего года составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.