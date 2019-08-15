МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Рост промышленного производства в РФ в июле замедлился до 2,8% с июньских 3,3%, по итогам семи месяцев составил 2,6% против 3,1% за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат.

В месячном выражении спад в июле составил 0,7%, а с исключением сезонного и календарного факторов — 0,4%.

Самый большой рост промпроизводства в годовом выражении за отчетный месяц был зафиксирован в добыче полезных ископаемых (3%) и в обрабатывающих производствах (2,8%). Объемы производства в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха выросли на 1,7%, в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 1,6%.

Рост промышленного производства в РФ по итогам 2018 года ускорился до 2,9% с 2,1% годом ранее, но оказался чуть ниже прогноза Минэкономразвития в 3%.