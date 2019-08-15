МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в июле уменьшился на 0,2% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС США.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали роста показателя на 0,1%.

В годовом выражении объем промышленного производства в США увеличился на 0,5%.

Кроме того, загрузка промышленных мощностей в США в июле снизилась до 77,5% с уровня июня в 77,8%. Показатель находится на 2,3 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Индикатор также оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне 77,8%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.