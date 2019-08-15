БУЭНОС-АЙРЕС, 15 авг — ПРАЙМ. Крупнейший государственный банк Аргентины Banco Nacion резко укрепил песо — доллар в среду утром стоит 58 песо вместо 63 песо накануне, свидетельствуют данные банка.

После открытия банков курс Banco Nacion был на уровне 60 песо за доллар, затем был и вовсе снижен до 55, но потом вырос до 58.

Другие крупные банки пока продают доллар по 57-61 песо.

В среду песо впервые за последние дни не только не смог хоть частично отыграть падение после праймериз, но провалился еще глубже, пробив отметку в 63 песо за доллар и закрепившись на ней.

Президентские выборы в Аргентине пройдут в октябре, но на праймериз 11 августа левоцентристская оппозиция во главе с Альберто Фернандесом с большим отрывом опередила команду действующего президента Маурисио Макри (48% против 32%). На следующий же день после голосования песо обвалился почти на 30%.