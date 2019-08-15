МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Газпромбанк получил предложение "Мечела" о реструктуризации долга, сообщил журналистам представитель банка.

"Мы получили обращение группы "Мечел". Банк изучает обращение, будет готов прокомментировать после его всестороннего анализа и получения пояснений "Мечела" на вопросы банка", — сказал представитель банка.

В июле ВТБ и Сбербанк, также являющиеся основными кредиторами "Мечела", сообщили, что "Мечел" предложил им перенести погашение основного долга с 2020-2022 годов на 2024-2026 годы.

Согласно достигнутым в конце 2016 года договоренностям с банками (основные кредиторы "Мечела" — ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк), "Мечел" должен начать погашать тело долга в апреле 2020 года равными частями в течение двух лет. Срок погашения основного долга установлен на апрель 2022 года. Компания рассчитывает завершить новый переговорный процесс к концу этого года.

В настоящее время 92% задолженности группы реструктурировано, в рублях представлено 65% от общего объема долга. Основные российские государственные банки-кредиторы являются держателями 88% задолженности (347,5 миллиарда рублей на конец мая).