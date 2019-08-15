БРЮССЕЛЬ, 15 авг — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) созовёт группу арбитров для рассмотрения претензий Китая к США относительно ограничительных мер Штатов на импорт из республики солнечных батарей, рассказал РИА Новости источник в Женеве.

"Орган по разрешению споров (в ВТО — ред.) согласился со вторым запросом Китая на создание панели для разрешения (спора — ред.) по пошлинам США, наложенным на импорт солнечных батарей", — рассказал источник.

Китай считает, что оспариваемые меры не соответствуют нормам ВТО.

Китай в августе прошлого года обратился в ВТО с иском против США в связи с введенными ранее в этой стране пошлинами в размере 30% на импорт фотоэлементов и солнечных батарей.

Источник отметил, что речь идёт о мерах, введённых Соединенными Штатами в январе 2018 года, которые включают в себя тарифные квоты на импорт солнечных батарей на четыре года и повышение ввозных пошлин на модули.

Запросу на формирование группы арбитров, по правила ВТО, предшествуют консультации спорящих сторон для поиска мирного урегулирования вопроса. Если в ходе переговоров решение не найдено, подавшая иск страна может запросить орган по разрешению споров создать панель арбитров организации и передать дело им на рассмотрение.