МОСКВА, 16 авг /ПРАЙМ/. Россияне за почти 40 лет стали есть вдвое меньше картофеля, при этом в два раза увеличив потребление фруктов и ягод, говорится в тематическом отчете Росстата, специалисты связывают эту закономерность со стремлением к здоровому образу жизни.

По данным Росстата, в 1980 году жители страны потребляли 117 килограммов картофеля на человека в год, в то время как в 2018 году эта цифра снизилась до 59. Потребления фруктов и ягод изменилось в обратную сторону: было 35 килограммов на человека в год, стало — 74.

Также россияне стали есть больше рыбы и рыбопродуктов – если в 1980 году в год на человека приходилось 17 килограммов, то в 2018 году уже 22 килограмма. Больше стали есть овощей и бахчевых: 92 и 104 килограмма соответственно.

А вот с потреблением мяса за почти 40 лет изменения произошли дважды: если в 1980 году в среднем на человека приходилось 70 килограммов в год, то в 2000 году эта цифра снизилась до 50 килограммов, а в 2018 — выросла до 89.

Хлеба, круп и макарон среднестатистический россиянин стал есть в 2018 году 112 килограммов — на 16 меньше, чем в 1980 году. Серьезно снизилось и потребление молочных продуктов за этот период — с 390 килограммов до 266. Кроме того, снижение коснулось и потребления яиц — с 286 до 231 штуки в год на человека, также как и сахара и кондитерских изделий с 35 килограммов до 31.

Как рассказала РИА Новости врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Александрова, такое изменение картины потребления продуктов можно связать со стремлением россиян к более здоровому образу жизни. "Я думаю, что можно (связать с ЗОЖ – ред.), потому что уже только ленивый не знает, что плохо есть много крахмала в виде картошки, много глютена в виде хлеба, и что нужно обязательно есть овощи и фрукты", — сказала Александрова.

По ее словам, увеличивается количество людей, которые заботится о своем здоровье и параллельно всё-таки доступность в сравнении с 1980-м годом и фруктов, и овощей выросла. "Когда у нас были зелёные огурцы — к Новому году с дефицитом доставали, а сейчас и теплицы есть, и круглый год любые фрукты, овощи", — напомнила врач.

"Русские традиции с любовью к картошке и хлебу остаются, но, тем не менее, мы сдвигаемся в нужную сторону, в целом это, конечно, позитивные данные, но есть еще над чем работать", — добавила врач.

Специалист отметила, что даже сниженный показатель потребления сахара и кондитерских изделий в 30 килограммов — все равно много. "Но то, что в принципе имеется тенденция к снижению потребления сахара — это уже хорошо, потому что от картошки отказаться проще, чем от сладкого. Все равно это много, на следующем этапе надо пропагандировать отказ от такого большого количества кондитерских изделий и сладкого", — считает диетолог. Она напомнила, что "норма, при которой наблюдается минимальная заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением — 5-7 килограммов сахара в год на человека".