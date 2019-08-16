МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждает идею купить Гренландию, крупнейший остров в мире, принадлежащий Дании, об этом со ссылкой на источники сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, Трамп неоднократно спрашивал у своих советников, могут ли США приобрести Гренландию.

Некоторые из советников Трампа поддержали план, назвав его экономически целесообразным, в то время как другие полагают, что речь идет о "мимолетном увлечении" президента, которое никогда не реализуется. Насколько серьезно сам Трамп относится к данной идее, неизвестно.

Издание напоминает, что это не первая попытка США купить Гренландию. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за нее 100 миллионов долларов, но получил отказ. Возможность приобрести остров в 1867 году изучал госдепартамент США.