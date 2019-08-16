МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Показатель EBITDA Трубной металлургической компании (ТМК) в первом полугодии 2019 года вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4% и составил 370 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

Выручка снизилась на 2%, до 2,564 миллиарда долларов, валовая прибыль увеличилась на 3%, до 483 миллионов долларов, рентабельность EBITDA возросла до 19% с 18% годом ранее.

Во втором квартале текущего года показатель EBITDA увеличился относительно предыдущего квартала на 11%, до 195 миллионов долларов, выручка возросла на 4%, до 1,307 миллиарда долларов, валовая прибыль – на 5%, до 248 миллионов долларов, рентабельность EBITDA сохранилась на уровне 19%.

Чистый долг на 30 июня составил 2,641 миллиарда долларов против 2,519 миллиарда долларов кварталом ранее (рост на 4,8%), что было обусловлено главным образом укреплением обменного курса рубля по отношению к доллару США.

ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора и объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2018 года увеличила отгрузку стальных труб на 6% — до 4,01 миллиона тонн.